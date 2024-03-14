Küresel piyasalar karışık seyrediyor

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ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentiler değişiklik göstermedi. Bugün açıklanacak ÜFE'nin ise enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceği yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini belirterek, piyasalarda ÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,1 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

FAİZİ SABİT BIRAKMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 10 ve haziranda yüzde 69 ile fiyatlanıyor.

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Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu ifade ederek, ülkedeki enflasyona "en büyük katkıyı" sunan kalem olan kira maliyetlerinin bu yıl düşmesini beklediğini ve kira oranlarındaki değişikliklerin TÜFE'ye yansımasının biraz zaman aldığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için 0,3 puan artırarak yüzde 2,4'e yükseltti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD tahvillerinde satış ağırlıklı seyir devam ederken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 4,20 seviyesine çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 195 doların üzerine çıkarak zirve yapan altının ons fiyatı ise şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 72 dolardan alıcı buluyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 102,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,9'da bulunuyor.

2023'TEN BERİ EN YÜKSEK GÜNLÜK KAPANIŞ

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'de ham petrol stoklarının azalması ve Ukrayna'nın, Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisine saldırmasının ardından dün yüzde 1,8 artışla 83,55 dolardan günü tamamlayarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

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Şu dakikalarda da yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 83,8 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle Bitcoin 73 bin 658 dolara çıkarak zirvesini yeniledi. Böylece kripto para birimi, bu haftanın her işlem gününde rekorunu tazelemiş oldu.

Diğer yandan, yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan TikTok'un, ABD'de yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Dün New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalış kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün Almanya hariç pozitif seyir hakim oldu.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, banka üyesi Francois Villeroy de Galhau, "Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Yönetim Konseyi toplantımızdan bu yana ilkbaharda faizleri düşürme konusunda çok geniş bir mutabakat var." dedi.

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ECB Üyesi Martins Kazaks da faiz indirim kararının, önümüzdeki birkaç toplantıda gelebileceğine işaret ederek, söz konusu indirimi fazla geciktirmeye gerek olmadığını kaydetti.

Analistler, para piyasalarında ECB'nin ilk faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nisanda yüzde 11 ve haziranda yüzde 88 ile fiyatlandığını belirtti.

Öte yandan, dün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydederken, Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 aylık dönemde ise önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.​​​​​​​

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselişle günü 8.137,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışlarını gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

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ASYA PAY PİYASALARINDA DA KARIŞIK SEYİR ÖNE ÇIKTI

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında faizi artırıp artırmayacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ifade ederek, Banka'nın bu toplantıda faiz artırım kararı almasa da yakın dönemde alacağına yönelik beklentilerin güçlü olduğunu belirtti.

Öte yandan, BoJ yetkilileri, Banka'nın 2010'da başlattığı, borsada işlem gören fon alımlarına son vermeyi düşündüklerini duyurdu.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,0818'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1260 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, seçim sonrasında enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin mevcut ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine güvenlerinin arttığını vurgulayan Morales, "Fark ettiğimiz bir gelişme var ki politika değişikliği Türkiye'de sadece makroekonomik finansal istikrar riskini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda dış finansman koşullarında da iyileşme sağladı ve bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.