Küresel piyasalar karışık seyrediyor

AA

Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkelere de sıçrayabileceği endişesi risk iştahını negatif etkiliyor.

Dün, ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu veriyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktan itibaren ultra şahin politikalarında yumuşamaya gideceği beklentisiyle New York borsasında endeksler yüzde 1'den fazla değer kazansa da, akşam saatlerinde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği haberi piyasalarda kazançların kısmen geri verilmesine neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE NATO'NUN GÜNDEMİNDE

Rusya Savunma Bakanlığı da, Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur” açıklamasında bulundu.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildiğini kaydederken, NATO, Polonya'ya füze düşmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını bildirdi.

Avrupa basınında sabah saatlerinde çıkan haberlere göre Polonya'ya düşen füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberler piyasalarda satış baskısını kısmen azaltırken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

NEW YORK BORSASI ALIŞ AĞIRLIKLI SEYREDİYOR

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 28 baz puanda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,87, Nasdaq endeksi yüzde 1,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin riskler nedeniyle endeks vadeli kontratlar güne yüzde 1'e yakın düşüşle başlarken, konuya ilişkin haber akışının bugün varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bölge ekonomilerine ilişkin makroekonomik veriler dün piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Avro Bölgesi ekonomisi, 3. çeyrekte rekor enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ivme kaybederek, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 büyüdü.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "ultra şahin" tonu korudukları görülürken, avro/dolar paritesi dün 1,0480'le 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ECB yetkililerinin programlarının bugün de yoğun olduğu dikkati çekerken, gözler ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarına çevrildi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

ASYA'DA SON DURUM

Asya'da borsalar, doğu Avrupa'dan gelen haberlerle güne satış ağırlıklı bir seyirle başlasa da, seans içinde Japonya borsası kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

Asya'da piyasaların kapanmasının ardından Tencent Holding'in açıklayacağı 3. çeyrek bilançosu öncesinde Hang Seng teknoloji endeksinde yoğunlaşan satış baskısı öncülüğünde Çin ve Hong Kong borsaları ise negatif seyrediyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,6 azalırken, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

DOLAR/TL 18,60'TAN İŞLEM GÖRÜYOR

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,90 artarak 4.657,00 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.686,57'ye taşıdı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6082'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6070'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.690 ve 4.750 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 4.600 ve 4.550 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

10.00 Türkiye, eylül ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 İngiltere, ekim ayı TÜFE ve ÜFE

14.30 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

17.15 ABD, ekim ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi