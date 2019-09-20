Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları sonrası karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün tüketici güveni ve Yurt Dışı Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının neredeyse tamamı eylül ayı toplantılarını tamamlarken, genişlemeci para politikalarının devam etmesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesi dikkati çekti.

Dün İngiltere, Japonya ve Güney Afrika merkez bankaları faizlerde değişikliğe gitmezken, Brezilya ve Hong Kong merkez bankaları ise politika faizlerini düşürdü.

ABD, Suudi Arabistan ve İran arasında artan gerilim ve ticaret savaşı endişeleri ile küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar, borsalardaki alımları sınırlayan en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),dün yayımladığı "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle dünya ekonomisi için büyüme tahmini 2019 için yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a, 2020 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3'e düşürüldü.

Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,19 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam etse de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın 31 Ekim'e kadar İngiltere ile bir anlaşma sağlanabileceğine ilişkin açıklamaları sterlin/dolar paritesinin iki ayın en yüksek seviyesi olan 1,2566'ya çıkmasını sağlarken, FTSE 100 endeksi de yüzde 0,58 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,68 yükseliş kaydetti.

Bugün, Çin Merkez Bankasının bankalar için uygulanan bir yıllık referans faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,20'ye çekmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 azalışla 100.338,77 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,73 artışla 5,7189'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7190 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, haftanın son işlem gününde yurt içinde tüketici güven endeksi ve YD-ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı YD-ÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

17.00 Avro Bölgesi tüketici güven endeksi