20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel piyasalar merkez bankalarının toplantıları sonrası karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün tüketici güveni ve Yurt Dışı Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri takip edilecek.
ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının neredeyse tamamı eylül ayı toplantılarını tamamlarken, genişlemeci para politikalarının devam etmesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesi dikkati çekti.
Dün İngiltere, Japonya ve Güney Afrika merkez bankaları faizlerde değişikliğe gitmezken, Brezilya ve Hong Kong merkez bankaları ise politika faizlerini düşürdü.
ABD, Suudi Arabistan ve İran arasında artan gerilim ve ticaret savaşı endişeleri ile küresel büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar, borsalardaki alımları sınırlayan en önemli etken olarak öne çıkıyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),dün yayımladığı "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle dünya ekonomisi için büyüme tahmini 2019 için yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a, 2020 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3'e düşürüldü.
Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,19 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yatay seyretti.
Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam etse de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın 31 Ekim'e kadar İngiltere ile bir anlaşma sağlanabileceğine ilişkin açıklamaları sterlin/dolar paritesinin iki ayın en yüksek seviyesi olan 1,2566'ya çıkmasını sağlarken, FTSE 100 endeksi de yüzde 0,58 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,68 yükseliş kaydetti.
Bugün, Çin Merkez Bankasının bankalar için uygulanan bir yıllık referans faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,20'ye çekmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.
Yurt içinde, dün özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 azalışla 100.338,77 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,73 artışla 5,7189'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7190 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, haftanın son işlem gününde yurt içinde tüketici güven endeksi ve YD-ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ağustos ayı YD-ÜFE
10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi
10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu
17.00 Avro Bölgesi tüketici güven endeksi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!