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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

        Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:57
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        Piyasalar haftaya temkinli başladı
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        Dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

        Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

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        Emtia fiyatları yeni haftaya hareketli başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı 0,4 artışla 87,1 dolardan ve bakırın libresi yüzde 1 yükselişle 4,03 dolardan satılıyor.

        Perşembe günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,12 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,12 artış kaydetti.

        AVRUPA PİYASALARI KAPALI, ASYA'DA KÂR SATIŞLARI BAŞLADI

        Avrupa borsalarında ise tatil dolayısıyla bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

        Asya'da Hong Kong tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.

        Japonya ise haftaya kâr satışlarıyla başlarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

        DOLAR KURU HAFTAYA HAREKETLİ BAŞLADI

        Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4250 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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