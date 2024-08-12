Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.998,29 %0,92
        DOLAR 33,5650 %0,21
        EURO 36,6905 %0,28
        GRAM ALTIN 2.636,04 %0,68
        FAİZ 42,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,10 %1,68
        BITCOIN 58.518,00 %0,00
        GBP/TRY 42,8587 %0,16
        EUR/USD 1,0919 %0,02
        BRENT 80,18 %0,65
        ÇEYREK ALTIN 4.309,92 %0,68
        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

        Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de resesyon endişelerinin azalması sonrasında bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin küresel ekonomik aktivitenin gidişatına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

        Resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanma haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşti.

        Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, piyasalarda enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti.

        REKLAM

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

        Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti.

        Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 3,93 seviyelerinde seyrediyor.

        Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 103,2 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 bin 433 dolar seviyelerinde, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 yükselişle 79,5 dolar seviyelerinde seyrediyor.

        New Yok borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesinin piyasalardaki resesyon endişelerinin hafifletmesiyle cuma gününü yükselişle tamamladı.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı.

        AVRUPA PİYASALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

        Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yaşanan satış baskısının ardından başlayan toparlanma eğilimiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

        Analistler, bölgede özellikle Almanya başta olmak üzere ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ve ECB'nin gelecek ay faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakıldığını, yıl sonuna kadar da 6 kez faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 2,25 seviyelerine çekebileceğini kaydetti.

        Cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,3, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

        Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti.

        REKLAM

        Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya yükselişle başladı.

        ASYA'DA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

        Asya tarafında da New York borsasında cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarına taşındığı görülürken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

        Dolar/yen paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 147,2 seviyesinde seyrediyor.

        Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasındaki yükselişten kaynaklanan potansiyel risk konusunda uyarmasının ardından Çin'in 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak yüzde 2,25'e yükseldi.

        Banka, tahvillere dayalı yönetim ürünlerinin faiz oranı riskine maruz kalabileceğini belirtti.

        Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

        Japonya borsasında ise bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

        BIST 100'DE SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

        Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 33,5650'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 azalışla 33,5490 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Kaliteyle kazandı ama...
        Kaliteyle kazandı ama...
        Habertürk Anasayfa