Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri devam ediyor.

Ülkede, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel gelmesinin ardından Fed'in soğuyan iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla ekim ayında da faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler gücünü korumaya devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar bu dönemde son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Bankanın faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları Fed'in "yüzde 2" olan enflasyon hedefinin üzerinde kalsa da hane halkını aşırı olumsuz etkileyebilecek bir seviyede olmadığını ve bankanın faiz indirimlerini engellemeyeceğini söyledi. ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken, piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Bankanın hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti. REKLAM Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise iş gücü piyasasında artan risklere karşı kararlı faiz indirimlerinin gerekli olduğu düşüncesini yineledi. ABD'de Kongre üyeleri, bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bütçe konusunda anlaşılamaması ve hükümetin kapanması durumunda tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayabileceğine dair riskler bulunuyor.

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan ons altının fiyatı bugün 3 bin 811,99 dolarla rekor seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak 3 bin 804 seviyesinde bulunuyor. ABD hükümetinin kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasıyla dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,9 seviyesinde, ülkede enflasyona ilişkin endişelerin hafiflemesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16'da seyrediyor. Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,2 primle 68,8 dolardan satılıyor. REKLAM New York borsası pozitif seyretti New York borsasında cuma günü pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı. Avrupa borsaları pozitif seyretti Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, bölgede devam eden jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor. Bu hafta Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Jeopolitik risklerin öne çıkmasıyla savunma şirketlerinin hisselerindeki yükselişle Avrupa borsalarında risk iştahı arttı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,87 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı. Asya borsaları Japonya hariç yükseldi Asya borsaları, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalmasıyla Japonya hariç pozitif seyrediyor. REKLAM Çin'de sanayi şirketlerinin karları ağustosta yüzde 20,4 arttı. Mayıs, haziran ve temmuzda görülen düşüşlerin ardından ağustosta gelen yükseliş, 8 aydaki karlılığı da pozitife çevirdi. Karlılık bu yılın 8 ayında yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti. Analistler, Çin'de sanayi şirketlerinin karlarındaki sert yükselişle ülkede deflasyon endişelerinin azaldığını ve bununda Çin borsasında yükselişleri desteklediğini söyledi. Ülkede hükümetin ekonomiyi desteklemek için attığı adımların etkisini göstermeye başladığını ifade eden analistler, bu durumun şirket kazançları konusunda endişe duyan yatırımcılara kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini aktardı. Japonya borsaları ise yendeki güçlenmenin ihracat şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı yapmasıyla geriledi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,4 azalışla 148,9 seviyesinde seyrediyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükseldi. VİOP cuma günü akşam seansında yükseldi Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazandı. Dolar/TL cuma günü yüzde 0,2 artışla 41,5750'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 41,5720'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.