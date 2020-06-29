Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinden destek bulan pay piyasaları ise haftanın ikinci yarısında pandemi riski fiyatlamalarının etkisini artırmasıyla negatife dönmüştü.
Başta ABD ve Avrupa olmak üzere merkez bankalarının teşviklerine karşın geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 ila 4 arası düşüşler kaydeden dünya borsaları, yeni haftaya da Asya piyasalarında negatif başladı.
Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,84, S&P 500 endeksi yüzde 2,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.
Avrupa borsalarında da Avrupa Merkez Bankası'nın, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlatmasına karşın hafta genelinde satıcılı bir seyir izlendi. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 yükseldi.
ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 12,3 ile beklentilerin üzerinde daralması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.
Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,46 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 114.668,41 puandan tamamladı. Geçen hafta 6,8541'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8530 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bu hafta da Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise cuma günü yurt içinde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun öne çıktığını söyledi.
Çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomik güven endeksi
15.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi
17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!