Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyona yaklaşırken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini gevşetmeye yöneltiyor.
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke konumunu sürdürürken, 1 milyon 550 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, salgın nedeniyle 91 bin 978 kişi öldü.
Dün ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin sunum yapan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de ikinci çeyrekte yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin görülmeye devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve dördüncü çeyrekte iyileşmesini beklediklerini kaydetti.
Mnuchin, ilgili yasa kapsamında 195 milyar dolara yakın kredi desteği taahhüdünde bulunduklarını, ihtiyaç duyulan programların oluşturulması veya mevcut programların genişletilmesi için 259 milyar dolarlık kaynaklarının daha olduğunu söyledi. Aynı yasaya ilişkin sunum yapan Fed Başkanı Jerome Powell da salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Dün ABD'de açıklanan konut başlangıçları salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalışla 5 yılın en düşük seviyesi olan 891 bine, inşaat izinleri ise yüzde 20,8 düşüşle 1 milyon 74 bine geriledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.
Analistler, Fed'in bu akşam açıklanacak 29-30 Nisan tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.
Avrupa tarafında dün Almanya'da açıklanan mayıs ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 22,8 puan artışla son 5 yılın en yükseği olan 51 seviyesine çıktı. Almanya'da toparlanmanın hızlı olabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.
Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, dünkü açıklamasında "AB Komisyonunun üzerinde çalıştığı kurtarma programının detayları 27 Mayıs'ta açıklanacak. Hedefimiz, yüzlerce milyar avroluk değil trilyon avroyu aşan finansman kapasitesine sahip bir kurtarma programına ulaşmak." ifadesini kullandı.
Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.
Yurt içi piyasalarda ise dünkü tatilin ardından, bugün tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek. Dün 6,7532 ile 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 6,7778'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7890 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirtti.
Bugün piyasaların takip edeceği veriler şöyle;
10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi
10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari işlemler dengesi
12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE
14.00 ABD, haftalık MBA Mortgage başvuruları
14.30 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi
17.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi
17.30 Türkiye, nisan ayı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri
21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları
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