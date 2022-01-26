SON DAKİKA | Küresel piyasaları FED Toplantısı ve faiz kararı için bekliyor! 2022 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AA / HABERTURK.COM

Piyasalar bu akşam saat 22.00'de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın konuşması bulunuyor.

Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajlar takip edilecek. Fed'in halihazırda bu yıl içinde 4 kez faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, ilk adımı martta atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasaların özellikle izleyeceği konu ise Fed Başkanı Powell'ın enflasyonla mücadeledeki şahinliği göstermesi açısından mart ayında 50 baz puanlık bir artış sinyali verip vermeyeceği olacak. Powell iki hafta önceki konuşmasında enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacaklarını belirtmiş, ancak “Şu an bulunduğumuz yerden normale giden uzun bir yol var” ifadelerini kullanmıştı.

BORSALAR DÜŞÜŞTE

Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum sergileme ihtimali ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne düşüşle başlayan endeksler gün içinde artı bölgeye geçse de kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,80'i test etmesinin ardından bugün yüzde 1,77 seviyesinde bulunuyor. Dün 96,3'le yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 96 sınırının hemen altından işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün jeopolitik riskler ve enerji tedarikine ilişkin sorunlar yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ederken, açıklanan bilançolara dair iyimserlik pay piyasaların destekledi.

Fed'in faiz artırımında beklenenden daha şahin bir tutum izleyeceği beklentileri teknoloji hisselerini negatif etkilerken, bankacılık sektörü hisselerinin güçlü bir performans sergilemesi dikkati çekti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dün 1,1263 ile bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1,13'ün hemen üzerinde tamamlarken, bugün yatay hareket ediyor.

Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler ve Çin'de kredi piyasasına ilişkin haber akışı yakından izlenmeye devam ediliyor. Yıllardır düşük enflasyonla mücadele eden Japonya'da fiyat artışlarının ülke merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru kısa bir süreliğine hızlandığı görüşleri yaygınlaşırken, yükselişin arkasındaki gerçekler ve bunların sürdürülebilirliği tartışılıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra küresel risk algısındaki artışın da etkisiyle dün Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü Asya borsalarında, bugün daha sınırlı olsa da satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek diğer veriler şöyle:

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya ve perakende stokları

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı