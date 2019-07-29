29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkez Bankasının (Fed) 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan kritik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak. Kararları çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması edeniyle Fed'in faiz indirimine gideceğini belirtiyor.
Fed'in kararının ardından Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında bu hafta tekrar başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların gündeminde bulunduğunu kaydetti.
Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizleri Fed kararı öncesi yüzde 2,05-2,10 bandında dengelendi.
Avrupa tarafında, İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesi, avro ve sterlin üzerinde baskı oluşturuyor. Sterlin/dolar paritesi 1,1261, avro/dolar paritesi de 1,1102 ile Mart 2017'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Siyasi belirsizlikler ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın pay piyasaları, zayıf para birimleri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylülde başlaması beklenen teşviklerinden destek buluyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti.
Hong Kong'da, Çin'e suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolar artarak devam ediyor. Protestolara ilişkin tedirginliklerle bugün Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.
Yurt içinde, geçen hafta TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası yükseliş trendi içinde hareketini sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,97 değer kazanarak 102.837 puanla marttan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü yüzde 0,5 azalışla 5,6719'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6670 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bu hafta yurt dışında ABD ve Çin arasında başlayacak ticaret müzakereleri ile Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise TCMB Başkanı Murat Uysal'ın 31 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı temmuz ayı Enflasyon Raporu’nun gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,6420 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!