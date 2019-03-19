ABD'de Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı piyasaların gündemini meşgul ederken, Fed'in yarınki kararları öncesinde New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Fed'in yarın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed üyelerinin, yarın, 3 ayda bir revize edilen ekonomik göstergelere ilişkin öngörüleri ve Başkan Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, Fed üyelerinin faiz seviyesi ile ilgili öngörülerinin bu yıl için bir kez faiz artırımına işaret edebileceğini belirterek, Powell'ın parasal genişleme ile ilgili sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, dolar endeksi sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdürerek günü 96,4'ten tamamladı.

Avrupa tarafında, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brexit'e ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Dün beklentilerin üzerinde gelen dış ticaret fazlası verisinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

Bugün Asya'da, Japonya ve Çin borsalarında yatay bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi yükseliş rallisini sürdürüyor. Sensex endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanırken, şubat ayı kapanışına göre değer kazancı yüzde 8'e yaklaştı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önce kapanışın hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan ve Brezilya başta olmak üzere gelişmekte olan ülke borsalarında, Fed'in faiz artırımları konusunda sabırlı olunacağı yönlendirmesinin ardından başlayan yükseliş rallisinin devam ettiğini ifade eden analistler, bu nedenle Fed toplantısının öneminin arttığını kaydetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da gelişmekte olan ülke pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi, yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı. BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların desteği ile günü yüzde 1,25 artışla 104.883 puandan tamamlarken, dün 5,4684'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,4690'dan işlem görüyor.

Analistler, dün banka hisselerinin ortalama yüzde 3,64 değer kazanarak BIST 100 endeksinin yükselişinde lokomotif rolünü üstlendiğine dikkati çekerek, benzerlerine göre ucuz kalan banka hisselerinde alımların devam edebileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu belirten analistler, Mayıs 2018'den bu yana bu direnç bölgesinin üzerinde kapanış yapılamadığını anımsattı. Analistler, endeksin 105.500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda yeni hedefin 112.500 direnci olabileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret endeksleri

12.30 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, mart ayı ZEW endeksleri

17.00 ABD, ocak ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri