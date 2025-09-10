Küresel piyasalar Fed'den faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla pozitif seyrediyor

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, açıklanan istihdam verilerinin kötü gelmesiyle ülke ekonomisine ilişkin artan endişeler devam ediyor.

İş gücü piyasasının Fed'in faiz indirimine gitmesine yetecek kadar soğumuş olması ve resesyona yol açabilecek kadar kötü seviyelerde olmaması küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

REKLAM advertisement1

ABD Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin öncü revizyon verilerini yayımladı. Ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

REKLAM

ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak.

Analistler iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, revizyonun son yılların en büyük revizyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, eski Başkan Joe Biden dönemindeki istihdam artışının daha önce bildirilenden çok daha zayıf olduğunu söyledi.

Bunun aynı zamanda Fed'in "para politikasını çok kısıtlayıcı tuttuğunu" da gösterdiğini dile getiren Leavitt, "Faiz oranları çok yüksek. Fed, Biden yönetiminden miras aldığımız karışıklık nedeniyle faiz oranlarını düşürmek zorunda." diye konuştu. Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni akıllı telefon saat ve kulaklık modellerini tanıttı. Şirketin hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma girişimi sonrasında ABD'de Federal Mahkeme Cook'un geçici olarak görevde kalabileceğine karar verdi. REKLAM Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Küresel Büyüme Tahminleri Yukarı Yönlü Revize Edildi Ancak ABD Ekonomisi Yavaşlıyor" başlığıyla yayımladı. Raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerinin 2025'in ikinci çeyreğinde beklenenden iyi gelen veriler doğrultusunda yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. Dünya ekonomisinde bu yıl önemli ölçüde yavaşlama beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,9 olan küresel ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 2,4'e ve gelecek yıl yüzde 2,3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, dünya ekonomisinin 2027'de ise yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüldü.

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan ons altın fiyatı dün rekor tazeleyerek 3 bin 674,48 dolara çıktı. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3 bin 642 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 66,9 dolarda seyrediyor. REKLAM Bu gelişmelerle ABD tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvillerde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,0910'a çıktı. New York borsasında kapanış rekorları kırıldı New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,27, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Dow Jones endeksi, 45.711,34 puana, S&P 500 endeksi 6.512,61 puana ve Nasdaq endeksi 21.879,489 puana çıkarak kapanış rekorlarını tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne yükselişle başladı. Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyretti Avrupa borsalarında Fransa'daki siyasi belirsizliklere karşın, Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle Almanya hariç pozitif bir seyir izlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. REKLAM Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne yükselişle başladı. Asya borsaları pozitif seyrediyor Faiz indirimlerine ilişkin iyimserliklerin Asya tarafına taşınmasıyla Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun istifası sonrasında yeni başbakanın mali ve parasal konularda daha genişlemeci politikalar izleyeceği ve siyasi belirsizliklerden dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik öngörüler özellikle Japonya'da pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ağustos ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, ÜFE yüzde 2,9 azaldı. Analistler, açıklanan verilerin ülkede deflasyon endişelerinin derinleşmesine neden olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin iç talebi desteklemek için yeni adımlar atacağına ilişkin beklentilerin de Çin borsasını desteklediğini söyledi. REKLAM Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Borsa günü yükselişle tamamladı Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 yükseldi. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi 15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi 17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları