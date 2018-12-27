ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kevin Hassett'in "Fed Başkanı Powell'ın görevden alınmasının söz konusu olmadığı" yönündeki açıklamaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret savaşı müzakerelerinin yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanacağı haberleri, New York borsasının Noel tatili sonrası yüzde 5'i aşan yükselişler kaydetmesini sağladı. Pay piyasaları son 9 yılın en hızlı günlük yükselişini kaydederken, dolar endeksi yüzde 0,52 artışla 97'nin üzerine çıktı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 4,98, S&P 500 endeksi yüzde 4,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,84 değer kazandı.

Analistler, dün yüzde 8,87 değer kazanan petrol fiyatlarına paralel enerji devi şirketlerin hisseleri ve bağlı fonlardaki yükselişin de endekslerin rallisini desteklediğini belirterek, 2.468 puandan kapanan S&P 500 endeksinin 2.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin orta vadeye yayılabileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, hafta başından bu yana Noel tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün işleme açılacak. ABD borsalarında dün yaşanan ve Asya piyasalarıyla bugüne taşınan rallinin, Avrupa borsalarıyla devam edebileceğini kaydeden analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın aylık raporunun takip edileceğini bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan konut başlangıçları verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD piyasalarındaki rallinin etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 3,88 yükseliş kaydetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün düşük işlem hacmiyle sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 91.002 puandan tamamladı. Dün 5,2824'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2830 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahının 2018'in son işlem günlerinde düşük hacimli de olsa yükselişi destekleyebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 direncinin aşılması durumunda 95.000-95.500 bölgesinin gündeme gelebileceğini vurgulayan analistler, dolar/TL'de 5,25-5,35 bandındaki hareketin devam edebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, aralık ayı tüketici güven endeksi