Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 750 bini aşarken, hükümetlerin aldığı önlemler ve destekleyici politikalara karşın ABD ve Avrupa ekonomilerine ilişkin endişeler devam ediyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl en kötü senaryolarına yakın, yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söyledi.
Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise salgın nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair bir umut olmasına rağmen, görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğu kaydedildi.
Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında "en kötünün geride kaldığı" fiyatlamaları devam ediyor. ABD'de Dow Jones endeksi 2,21 değer kazanarak 25.548 puanla 12 haftanın en yükseğine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,77 prim yaptı.
Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.
ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ardından bugün Asya piyasalarında karışık bir görünüm sergileniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.700 doların altını test eden altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.718 dolara çıktı.
Yurt içinde ise, dün özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 artarak 104.953,50 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün günü 6,7739'dan tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7830 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
ABD'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek olarak takip edileceğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, nisan ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi
15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi
15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri
17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları
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