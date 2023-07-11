Küresel piyasalar ABD enflasyon verisi öncesi pozitif seyrediyor

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ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Fed yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, güçlü iş gücü piyasası karşısında yüksek enflasyonu düşürmek için bu yıl birkaç faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonist baskıların hala daha fazla faiz artışına işaret ettiğini aktararak, Fed'in enflasyonu düşürmek için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyacı olacağını kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun çok yüksek olduğunu, bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, "en büyük riskin enflasyonu hedefe geri döndürmemek olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, dün bankaları risklere karşı koruyacak bir tampon olması amacıyla sermaye gerekliliklerini artıracak önerilerini açıkladı. Barr, "Gelişmiş sermaye kurallarının, 100 milyar dolar veya daha fazla varlığa sahip bankalara uygulanmasını tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de üzerinde anlaşmaya varılan borç limiti yasasının, önemli mali zorlukları ele almadığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün alışlar öne çıkarken, cuma günü 4,0940 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,99'a geriledi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya'da resesyon endişesi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durumun, Almanya'nın, bölgenin en güçlü ekonomisi olması nedeniyle Avro Bölgesi genelini de oldukça olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,34 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

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New York borsasındaki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Çin'de hükümetin inşaat sektörü için fonlama maliyetlerini yumuşatma adımı söz konusu seyri destekliyor.

Analistler, Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleme adımlarının devam etmesinin yatırımcıların risk iştahını beslediğini aktararak, konuya ilişkin açıklamaların yakından takip edildiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı seyrini üst üste 4. işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 artışla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.290,34 puana taşıdı.

Dün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alındı. Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

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Analistler, söz konusu anlaşmanın birçok ülke tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, bu durumun Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte akşam seansında yaklaşık yüzde 1,7 yükseldi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,0973'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,0960 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Bugün ayrıca İngiltere'de işsizlik, Almanya'da enflasyon ve ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

09.00 İngiltere, mayıs ayı işsizlik oranı

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09.00 Almanya, haziran ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mayıs ayı cari işlemler dengesi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ZEW güven endeksi