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        Haberler İş-Yaşam Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

        Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 10:25
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        Piyasalar, ABD enflasyonunu bekliyor
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        Çin'deki deflasyon endişelerinin etkileri devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor.

        ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in para politikasına ilişkin gidişatı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

        Öte yandan ABD yönetiminin Çin'e teknoloji yatırımlarına sınırlama getirmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi.

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        ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Çin'deki belirli ulusal güvenlik teknoloji ürünleri yatırımlarını yasaklayacak ve bazı yatırım işlemlerinin bildirilmesini gerektirecek kararname çıkardı.

        ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Biden'ın askeri, istihbarat, gözetleme veya siber özellikli yetenekler için kritik olan hassas veya ileri teknolojilerle ürünler geliştirmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışan ilgili ülkelerin ABD'ye oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini ele almak için başkanlık kararnamesi yayımladığı bildirildi.

        Bu arada pandemi ile uzaktan çalışmadaki artış ve ardından gelen ekonomik durgunluktan zarar gören WeWork, olası iflası konusunda uyarıda bulundu. Haber sonrasında WeWork'ün hisseleri yüzde 39'a yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 300 milyon doların altına düştü.

        Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 87,2 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 1.917 dolarda seyrediyor.

        Bu gelişmelerle dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,5, S&P 500 endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne hafif yükselişle başladı.

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        Avrupa borsalarında ise İtalya hükümetinin bankalara yönelik ek vergi getirilmesinde yumuşamaya gidilebileceği yönündeki açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

        İtalyan hükümeti, bir önceki gün bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulanmasına karar verdiğini duyurmasının ardından dün de ek verginin bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1’ini aşmayacak şekilde alınacağını bildirdi.

        Avrupa'da gaz fiyatları da piyasaların odağında bulunuyor. Bölgede gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 avroya çıktı.

        Ekim vadeli kontratlarda ise megavatsaat başına gaz fiyatı 41,5 avroya yükseldi.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,5 değer kazandı.

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        Asya piyasalarında Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

        Çin'de enflasyondaki azalışın yanı sıra ABD yönetiminin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme kararı da Asya piyasalarında risk algısını artırdı.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

        Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

        Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0400 seviyesinden işlem görüyor.

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        Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

        Türkiye'de ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

        Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı ve sanayi üretimi

        15.30 ABD, temmuz ayı TÜFE

        15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

        17.00 ABD, temmuz ayı hazine bütçe dengesi

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