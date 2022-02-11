Küresel petrol üretimi ocakta arttı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.
IEA petrol talebi beklentisini, Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan kısıtlamalardaki hafiflemenin etkisiyle bu yıl için yaklaşık günlük 900 bin varil artırdı. IEA'nın bir önceki raporunda küresel petrol talebinin bu yıl günlük 3 milyon 325 bin varil artışla 99 milyon 705 bin varile ulaşması bekleniyordu.
Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 500 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 30 bin varille Amerika ve 14 milyon 400 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.
Küresel petrol arzı, ocakta bir önceki aya göre 560 bin varil artışla günlük 98 milyon 690 bin varile yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aynı dönemde 130 bin varil artarak günlük 28 milyon 100 bin varile ulaştı.
OPEC içinde ham petrol üretimi ocakta en fazla Nijerya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) arttı. Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 170 bin varil artışla 1 milyon 380 bin varile, Suudi Arabistan'da ise 90 bin varil artışla 10 milyon 100 bin varile yükseldi. BAE'nin günlük üretimi 50 bin artışla 2 milyon 930 bin varil oldu.
Bu yıl küresel petrol üretiminin 6 milyon 300 bin varil artarak günlük 101 milyon 500 bin varile çıkacağı öngörülüyor.
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