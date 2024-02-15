Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.222,36 %1,66
        DOLAR 30,7469 %-0,02
        EURO 33,1217 %0,34
        ALTIN 1.973,63 %0,29
        FAİZ 42,68 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 22,35 %1,14
        BITCOIN 52.315,00 %1,05
        GBP/TRY 38,6400 %-0,06
        EUR/USD 1,0736 %0,08
        BRENT 80,80 %-0,98
        ÇEYREK ALTIN 3.226,95 %0,29
        Haberler Ekonomi Enerji Küresel petrol arzı ocakta günlük 1 milyon 380 bin varil azaldı - Enerji Haberleri

        Küresel petrol arzı ocakta günlük 1 milyon 380 bin varil azaldı

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin ocakta önceki aya göre günlük 1 milyon 380 bin varil azalarak 101 milyon 450 bin varile gerilediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel petrol arzı ocakta geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        IEA'nın ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, OPEC+ grubunun üretim kesintileri ile Amerika kıtasının kuzey bölgelerini etkisi altına alan ve bölgedeki petrol sahalarında üretimin aksamasına yol açan olumsuz hava şartları nedeniyle küresel petrol arzı Aralık 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Bölgede günlük yaklaşık 900 bin varillik üretimin kesintiye uğradığı hesaplanıyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ise ocakta günlük yaklaşık 300 bin varil azalarak 26 milyon 730 bin varil oldu.

        Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 480 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Küresel petrol üretimi ocakta günlük 1 milyon 380 bin varil azalarak 101 milyon 450 bin varil oldu.

        ABD, BU YILKİ ÜRETİM ARTIŞININ YAKLAŞIK YARISINI SAĞLAYACAK

        Raporda, küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 103 milyon 800 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

        ABD, Brezilya, Guyana ve Kanada'nın günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varille bu yılki küresel arza katkı sağlaması bekleniyor. Bunun yarısından fazlasının ABD'den geleceği öngörülüyor. ABD, söz konusu üretim seviyesiyle üst üste dördüncü yıl en fazla üretim yapan ülke konumunda bulunuyor.

        OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin küresel arza katkısının bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon 600 bin varil olacağı tahmin edilirken, OPEC+ grubu üretiminin ise aynı dönemde günlük yaklaşık 90 bin varil artması bekleniyor.

        KÜRESEL PETROL TALEBİ BÜYÜMESİNDE ÇİN, BREZİLYA VE HİNDİSTAN ÖNE ÇIKIYOR

        Raporda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artışının geçen aya göre değişmeyerek günlük 1 milyon 200 bin varil olacağı öngörülüyor. Buna göre, geçen yıl günlük 103 milyon 720 bin varil olan petrol talebi bu yıl günlük 102 milyon 980 bin varil seviyesinde gerçekleşecek.

        Petrol talebinde bu yıl öngörülen artışın Çin, Brezilya ve Hindistan'da yoğunlaşacağı, söz konusu ülkelerdeki talep büyümesinin bu yılki talep artışının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Habertürk Anasayfa