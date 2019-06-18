UNDP Başkanı Achim Steiner, "Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere ve önemli düzeyde büyüyor. Küresel özel sektör borcunu azaltacak yeni metotlar bulmalıyız. Bu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için gereken yatırımlar için önem arz ediyor"

UNDP Başkanı Achim Steiner'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Türkiye'nin, ekonomide yapılandırma ve dengelemeye yönelik kendi politik ve ekonomi ajandası mevcut"

- "Dijital ekonomiye yönelik dönüşüm ve 4. sanayi devrimi için çalışan insanımızı yetiştirmek ve altyapı gelişimine yönelik yatırımlar yapmak zorundayız"

- "Türk hükümeti, mültecilerin ülkeye uyumuna yönelik ve ev sahibi ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için gerekli düzenleyici politika sistemlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi"

Sürecek...