Küresel ısınma: 3 Temmuz kayıtlara geçen en sıcak gün oldu

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Matt McGrath | Çevre Muhabiri

Dünyanın ortalama sıcaklığı 3 Temmuz Pazartesi günü 17 dereceye ulaşarak, 19. yüzyılın sonunda kayıtlar tutulmaya başladığı dönemden bu yana sıcaklık rekorunu kırdı.

ABD’li araştırmacılar rekorun kırılmasında El Nino’nun yanı sıra insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisinin olduğu görüşünde.

Geçen ay da kayıtlar tutulmaya başladığından bu yana dünya genelinde en sıcak Haziran ayı olmuştu.

ABD Ulusal Çevresel Tahminler Merkezleri’nden bilim insanları 3 Temmuz günü dünya ortalamasının 17,01 derece olduğunu açıkladı.

Daha önceki en sıcak gün rekoru 16,92 dereceyle Ağustos 2016’da kırılmıştı.

Uzmanlar bu yılın başından beri sıcaklıkların daha önce görülmemiş seviyelere ulaşabileceği konusunda endişeliydi.

Bahar aylarında İspanya ve Asya’daki pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken ilerleyen aylarda insanların pek fark etmediği, Kuzey Denizi gibi bölgelerde sıcak hava dalgaları gerçekleşti.

Bu hafta ise Çin’de etkisini hissettiren sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı yerlerde hava 35 derecenin üzerine çıktı.

ABD’nin güney kesimlerde de hava sıcaklıkları mevsim ortalamalarının üzerinden seyrediyor.

Getty Images Hindistan da yüksek sıcaklıklarla başa çıkmaya çalışıyor

İklim araştırmacısı Leon Simons “Güvenilir ölçümler başladığından beri küresel hava sıcaklığı ortalamasının ilk defa 17 dereceye ulaşması, ısınan dünyamız için önemli bir eşik” diyor ve ekliyor:

“El Nino’nun da etkisiyle önümüzdeki 1,5 yılda günlük, aylık ve yıllık hava sıcaklığı rekorlarının daha sık kırılmasını bekliyoruz.”

Haziran ayında küresel sıcaklık ortalaması, 1850-1900 arası ortalamaya kıyasla 1,46 derece daha yüksek oldu.

İngiltere tarihinin en sıcak haziranını yaşarken Antarktika’da da bu ay 8,7 dereceyle tarihin en sıcak temmuz günü kayıtlara geçti.

Leipzig Üniversitesi’nden Karsten Haustein’e göre bu ay, tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçebilir:

“Tarihin en sıcak ayından kastımız, son 120 bin yılın en sıcak ayı.

“Önümüzdeki birkaç günde Güney Yarımküre’de sıcaklıklar biraz düşecek fakat Temmuz ve Ağustos’ta El Nino’nun gücünü artırmasıyla birlikte daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal.”

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