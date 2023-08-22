Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Enerji Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 6,6 arttı  - Enerji Haberleri

        Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 6,6 arttı 

        Küresel ham çelik üretimi, temmuzda Çin'deki üretimin yüzde 11'den fazla artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 yükselerek 158,5 milyon tona ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:39 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ham çelik üretimi temmuzda arttı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

        Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Temmuz 2023'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,6 artarak 158,5 milyon tona yükseldi.

        Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 11,5 artarak 90,8 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 0,9 yükselerek 7,4 milyon tona çıktı.

        Yine aynı dönemde Almanya’nın üretimi yüzde 0,5 düşerek 3 milyona tona gerilerken, ABD’nin üretiminin yüzde 0,5 artarak 6,9 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

        Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 2,9 milyon tona yükseldi.

        Brezilya'nın üretimi yüzde 4,7 gerileyerek 2,7 milyon tona düşerken, Rusya’da üretimin yüzde 5,8 artışla 6,3 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

        Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşerek 1 milyar 103,2 milyon tona geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Habertürk Anasayfa