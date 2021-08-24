Küresel ham çelik üretimi arttı

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Küresel ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak yaklaşık 161,7 milyon tona yükseldi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, temmuzda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 161,7 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 8,4 azalarak 86,8 milyon tona inerken, Japonya'nın üretimi yüzde 32,5 artarak 8 milyon tona ulaştı.

Yine aynı dönemde Rusya’nın üretimi yüzde 13,4 artarak 6,7 milyona tona, ABD’nin üretimi yüzde 37,9 genişleyerek 7,5 milyon tona ve Almanya’nın üretimi yüzde 24,7 yükselerek 3 milyon tona çıktı.

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, çelik üretimi Brezilya'da yüzde 14,5 artarak 3 milyon tona, İran’da 9 yükselerek 2,6 milyon tona ulaştı.

Öte yandan, bu yılın ocak-temmuz döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 1 milyar 165 milyon tona yükseldi.