Küresel gıda fiyatlarında hafif düşüş

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği ekim ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan düşüşle 135,9 puana indi.
Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi düşüş eğilimini 7. aya taşımış oldu.
Endeks, zirve yaptığı Mart 2022'ye göre yüzde 14,9 düşerken, Ekim 2021'e göre ise yüzde 2 yükseldi.
Ekimde tahıl fiyatları artarken diğer temel ürünlerde gerileme yaşandı.
Tahıl Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Bu dönemde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları Karadeniz Tahıl Girişimine yönelik belirsizlikler ve ABD'den tedarikin aşağı yönü revize edilmesiyle yüzde 3,2 yükseldi. Uluslararası piyasalarda pirinç fiyatları da yüzde 1 arttı. Tahıl Fiyat Endeksi ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 11,1 yükseldi.
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 1,6 gerileyerek 150,1 puan oldu. Bu dönemde özellikle palmiye, soya ve kolza yağlarının fiyatları azaldı. Yağ endeksi bir yıl öncesine kıyasla yüzde 20 geriledi.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ekimde eylüle göre yüzde 1,7 azalarak 140,1 puana indi. Endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 15,4 arttı.
ETTE YÜZDE 1.4 GERİLEME
Et Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,4 gerileyerek 118,4 puana inerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttı.
Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 0,6 gerileyerek 109 puan oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla şeker fiyatları yüzde 8,5 düştü.
Öte yandan, FAO, 2022'de dünya tahıl üretimi tahminini de geçen yıla kıyasla yüzde 1,8 düşürerek 2 milyar 764 milyon tona indirdi.
Küresel buğday üretiminin bu yıl 783,8 milyon ton olacağını öngören FAO, tahıl üretiminin de yüzde 2,8 düşüşle 1 milyar 467 milyon tona düşeceği tahmininde bulundu.
Dünya pirinç üretiminin geçen yıla göre yüzde 2,4 düşüşle 512,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.
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