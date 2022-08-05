Küresel gıda fiyatlarında düşüş

FAO'dan yapılan açıklamada, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği Gıda Fiyat Endeksi verileri paylaşıldı.
Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,6 düşüşle 140,9 puana geriledi.
Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi temmuz ayında son 10 yılın en sert aylık düşüşünü gösterdi.
Endeks, Temmuz 2021'e göre ise yüzde 13,1 yükseldi.
Temmuzdaki düşüşte, bitkisel yağlar, tahıllar, şeker ve süt ürünleri ile etin uluslararası fiyatlarındaki gerilemeler etkili oldu.
TAHIL ENDEKSİ YÜZDE 14.5 GERİLEDİ
Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay hazirana göre yüzde 11,5 düşüş gösterdi. Bu dönemde endekste temsil edilen tüm tahılların uluslararası fiyatları düştü.
Buğday fiyatları aylık bazda yüzde 14,5 geriledi. Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 16,6 arttı.
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 19,2 gerileyerek 171,1 puan oldu. Endeksteki bütün yağ türlerinin uluslararası fiyatlarında düşüş yaşandı. Böylece, yağ fiyatları son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Şeker Fiyat Endeksi, talebe ilişkin endişeler, Brezilya para biriminin değer kaybetmesi, Brezilya’da öngörülenden daha yüksek seviyede üretimin gerçekleşmesi gibi nedenlerden dolayı aylık bazda yüzde 3,8 gerileyerek 112,8 puan oldu.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, hazirana göre yüzde 2,5 azalarak 146,4 puana indi.
Et Fiyat Endeksi de ithalat talebinin zayıflamasıyla aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek 124 puana düştü.
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