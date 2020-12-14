Küresel elektrik talebi bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 2 azalacak ve son 50 yılın en büyük düşüşünü yaşayacak.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl ilk kez yayımladığı Elektrik Piyasası Raporu'na göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalar bu yıl sonu itibarıyla ekonomik büyümede yüzde 4,4 gerilemeye neden olacak.
Ekonomik büyümenin en önemli parametrelerinden olan elektrik talebinde de Kovid-19 nedeniyle azalma görülecek. Bu kapsamda, bu yıl küresel elektrik talebi geçen yıla göre yüzde 2 azalarak son 50 yıldaki en büyük şoku yaşayacak.
Salgının ekonomi ve elektrik talebine etkisi, 2009'daki finansal krizin etkilerinden daha derin olacak. 2009'daki finansal krizi sonrasında ekonomi yüzde 0,1 gerilerken, elektrik talebi de bu dönemde yüzde 0,6 düşmüştü.
Elektrik talebindeki en büyük düşüş yüzde 4 ile Avrupa'da görülecek. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'daki karantina uygulamaları kıtadaki elektrik düşüşünde etkin rol oynayacak. Dünya elektrik talebinin yüzde 48'ini oluşturan Asya Pasifik bölgesinin elektrik talebi ise Çin'in elektrik talebindeki yüzde 2 büyümeye bağlı olarak yatay seyredecek.
Küresel elektrik tüketiminin yüzde 28'ini tek başına oluşturan Çin, bu yıl elektrik talebi artan tek ülke olacak. ABD'nin bu dönemdeki elektrik talebi ise yüzde 3,6 ve Rusya'nın yüzde 3 azalacak.
Dünya nüfusunun 6'da 1'ini oluşturan Afrika'nın elektrik talebinde bu yıl geçen yıla göre yüzde 2 düşüş beklenirken, Orta Doğu'nun elektrik talebinde belirgin bir fark görülmeyecek.
SADECE TEMİZ KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTACAK
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik bu yıl geçen yıla göre yüzde 7 büyüyecek.
Kömürden elektrik üretimi yüzde 5 ile bugüne kadarki en büyük düşüşünü yaşayacak ve 2012'deki seviyelerine geri dönecek. Nükleerden elektrik üretimi söz konusu dönemde yüzde 4, doğal gazdan üretimi ise yüzde 2 azalacak.
Bu kaynakların elektrik üretimindeki azalma karbon emisyonlarının da bu yıl yüzde 5 düşmesini sağlayacak.
ÇİN VE HİNDİSTAN TALEPTEKİ TOPARLANMAYA ÖNCÜLÜK EDECEK
Küresel ekonominin 2021'de toparlanmaya başlamasıyla elektrik talebi de yüzde 3 büyüme gösterecek. Talepteki büyümede Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişen ekonomiler etkili olacak.
Bu yıl yüzde 28 seviyesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı 2021'de yüzde 29'a yükselecek. Kömürden elektrik üretimi bu yıl düşüşe geçse de gelecek yıl yaklaşık yüzde 3 artacak.
Nükleerden elektrik üretimi ise Fransa ve Japonya'daki toparlanmayla Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni kapasitelerin devreye girmesiyle gelecek yıl yüzde 2,5 artış gösterecek. Gelişen ekonomilerde fosil kaynaklardan üretimin artmasıyla elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar 2021'de yüzde 2 artacak.
Muhabir : Nuran Erkul Kaya
Yayınlayan : Emin Tamer Toğanaş
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