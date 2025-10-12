Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.720,36 %-0,06
        DOLAR 41,8190 %0,19
        EURO 48,6128 %0,45
        GRAM ALTIN 5.404,54 %1,25
        FAİZ 40,01 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 67,45 %1,90
        BITCOIN 111.698,00 %1,18
        GBP/TRY 55,8959 %0,45
        EUR/USD 1,1619 %0,48
        BRENT 62,73 %-3,82
        ÇEYREK ALTIN 8.836,42 %1,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel ekonominin sorunları IMF ve Dünya Bankası toplantılarında ele alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel ekonominin sorunları IMF ve Dünya Bankası toplantılarında ele alınacak

        Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, ticari gerilimlerin arttığı ve borç yüklerinin tarihi seviyelere ulaştığı bir dönemde dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorlukları yıllık toplantılarında masaya yatıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ekonomi sorunları IMF ve Dünya Bankası toplantılarında ele alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ve "Bretton Woods ikizleri" olarak adlandırılan IMF ve Dünya Bankası genel merkezlerinde düzenlenecek yıllık toplantılar, 190'dan fazla üye ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek.

        Küresel ekonominin mercek altına alınacağı toplantılar, dünya ekonomisinde belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

        Genellikle 10 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan toplantılarda, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının, küresel borç yükünün ve Bretton Woods kurumlarına yönelik reform çağrılarının yine gündemde olması bekleniyor.

        REKLAM

        Küresel ekonominin röntgeni raporlarla ortaya konacak

        Toplantılarda dünya ekonomisinin durumu ile büyüme görünümü, finansal istikrar ve yoksulluğun azaltılması gibi uluslararası öneme sahip konular ele alınacak.

        Yıllık toplantılar kapsamında Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra bölgesel brifingler ile uluslararası kalkınma, küresel ekonomi ve finans piyasalarına odaklanan forumlar düzenlenecek.

        G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.

        Toplantılarda, küresel ekonomiyle ilgili analizleri içeren, salı günü yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu başta olmak üzere, Küresel Finansal İstikrar ve Mali İzleme Raporları da açıklanacak.

        IMF, temmuz ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yaptığı güncellemede, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,1 büyümesini öngörmüştü.

        Küresel ekonomik büyümede "hafif" yavaşlama öngörülüyor

        IMF Başkanı Kristalina Georgieva da yıllık toplantılar öncesi yaptığı konuşmada, küresel ekonomik büyümenin bu ve gelecek yıl "hafif" bir şekilde yavaşlayacağını öngördüklerini aktarmıştı.

        REKLAM

        Belirsizliğin yeni normal olduğuna dikkati çeken Georgieva, dünya ekonomisinin sorunlarla korkulandan daha iyi ama ihtiyaç olandan daha kötü başa çıktığını ifade etmişti.

        Georgieva, "Tüm işaretler, çoklu şoklardan kaynaklanan ciddi baskılara genel olarak dayanmış bir dünya ekonomisine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Küresel ekonominin dayanıklılığının henüz tamamen test edilmediğini belirten Georgieva, bu testin gelebileceğine dair endişe verici işaretler olduğu uyarısı da yapmıştı.

        Tarifelerde ise tam etkinin henüz ortaya çıkmadığını aktaran Georgieva, politika yapıcılara ticareti "büyümenin motoru" olarak koruma çağrısında bulunmuştu.

        Tarifelerin etkilerinin analiz edilmesi bekleniyor

        Artan tarifeler ve süregelen belirsizliklere rağmen küresel ekonomi, özellikle ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinden bu yana dayanıklı bir görünüm sergiliyor.

        Ancak bu dayanıklılığın uzun sürmeyebileceği ve tarifelerin tüketici fiyatlarını artırarak enflasyonu körükleyebileceği endişesi bulunuyor.

        REKLAM

        Toplantılarda, ABD'de kısa vadede stagflasyon olasılığını artırabilecek risklerin ve artan tarifelerin muhtemel gecikmeli etkilerinin analiz edilmesi öngörülüyor.

        Yıllık toplantıların başlamasına günler kala ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret geriliminin de gündemde olması bekleniyor.

        Kurumlara yönelik reform talepleri

        Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, IMF ve Dünya Bankasını iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konulara fazla odaklandıkları gerekçesiyle eleştiriyor ve bu kurumları "temel görevlerine" odaklanmaya çağırıyor.

        Yıllık toplantıların bu yılki programında da bu konulara yapılan vurgunun azaldığı görülüyor.

        Ayrıca Dünya Bankası, ABD yönetiminin Çin'e yönelik kredileri sınırlama yönündeki baskısıyla da karşı karşıya bulunuyor.

        Bu kurumlara yönelik reform çağrıları doğrultusunda, ekim ayı başında IMF'de birinci başkan yardımcılığına ataması onaylanan Daniel Katz'ın, yeni görevinde nasıl bir rol üstleneceği de merak konusu oldu.

        Katz, daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Özel Kalemi olarak görev yapmış ve ABD'nin IMF ile Dünya Bankasındaki Çin etkisini sınırlaması gerektiğini savunmuştu.

        * Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa