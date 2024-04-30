Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yüzde 7 azaldı

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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün (OECD) yayımladığı küresel doğrudan yabancı yatırım verilerine göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl da düşüş eğilimini sürdürdü ve üst üste iki yıldır salgın öncesi seviyelerin altında kaldı.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yıllık bazda yüzde 7 azalışla 1 trilyon 364 milyar dolar oldu.

Yatırımlardaki düşüşün üçte ikisinden fazlası OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde görülürken, özellikle Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler nedeniyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım kaydedildi.

OECD dışı G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 46 azaldı. Düşüş eğilimine rağmen ABD, Brezilya ve Kanada geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken üç ülke oldu. * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.