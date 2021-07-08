Küresel borsalarda satış dalgası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler borsalarsa satışlara yol açtı. New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,09 azalışla 34.303,22 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1.22 düşüşle 4.304,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1.57 değer kaybıyla 14.434,9 puan oldu.
Avrupa borsaları da güne satıcılı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksinde kayıp yüzde 1.9'u buldu. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2.34 düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2.26, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2.86 düşüşle 8.713 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde -2,69 geriledi.
BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 1,27 DÜŞÜŞLE 1.372 PUANDAN TAMAMLADI
BIST 100 günü yüzde 1.27 kayıpla 1.371 puandan kapattı.
Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 salgınında delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine dair endişeler etkili oldu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar da varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığını ortaya koydu.
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1.25'E GERİLEDİ
Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini sürdürdü ve yüzde 1,25 seviyelerine kadar geriledi.
Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Temmuz ile biten haftada 373 bine çıkarak beklenmedik artış gösterdi.
Ülkede işsizlik maaşı başvuruları 2 haftalık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçerken, analistler işsizlik maaşı başvurularındaki söz konusu artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmanın tamamlanmaktan uzakta olduğuna işaret ettiğini belirtti.
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