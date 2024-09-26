Küresel borçlar yılın ilk yarısında 312 trilyon dolara ulaştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı.

Rapora göre, küresel borç tutarı yılın ilk yarısında yaklaşık 2,1 trilyon dolar artarak 312 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemde küresel borçlarda yaşanan artış, geçen yılın ilk yarısında kaydedilen 8,4 trilyon dolarlık artışın önemli ölçüde altında kaldı.

Küresel borç tutarı, geçen yılın aynı döneminde 302,4 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Küresel borçlardaki artışın çoğu Çin ve ABD'deki borçlanmadan kaynaklandı. Hindistan, Rusya ve İsveç de küresel borçların artmasında etkili oldu. Birçok Avrupa ülkesi ve Japonya'da ise toplam borç tutarında belirgin bir düşüş kaydedildi.

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Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 210,5 trilyon dolar olarak hesaplanırken, gelişmekte olan piyasalardaki borç 101,3 trilyon dolar oldu.

Küresel borcun dağılımına bakıldığında, hane halkına ait borçlar bu dönemde 59,6 trilyon dolara, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 89,6 trilyon dolara, kamu borçları 91,7 trilyon dolara ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar 70,9 trilyon dolara yükseldi.

Küresel borcun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı genel olarak istikrarlı bir seyir izledi ve yüzde 327-328 civarında seyretti.