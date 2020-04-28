28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Raporda 2019 için hesaplanan rakam, 2010'dan bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükselişe işaret ediyor.
AA'nın haberine göre, SIPRI'de araştırmacı Nan Tian yaptığı açıklamada, 2010 yılının küresel askeri harcama verileriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki artışın yüzde 7,2 olduğunu ifade ederek, bunun 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana en yüksek düzeydeki askeri harcama olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN ASKERİ HARCAMALARI 20,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Türkiye’nin askeri harcamaları, 2010-2019 arasında yüzde 86 artarak 20,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin askeri harcamaları 2018-2019 döneminde ise yüzde 5,8 arttı.
SIPRI verilerine göre, Türkiye 2019 yılında dünyada en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16‘ncı sırada yer aldı.
ASKERİ HARCAMALARIN YÜZDE 62'Sİ 5 ÜLKEYE AİT
Rapora göre, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından yapıldı.
ABD'nin harcamaları 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 732 milyar dolar oldu. Öte yandan ABD'nin askeri harcamaları 2010-2019 arasında yüzde 15 azaldı.
SIPRI'de araştırmacı Pieter D. Wezeman, yaptığı açıklamada ABD'nin harcamalarında 2018-2019 dönemindeki artışın büyük devletler arasındaki rekabetin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
ABD'yi takip eden Çin'in harcamaları 2010-2019 arasında yüzde 85 artışla 261 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Hindistan'ın harcamaları da yüzde 37 artışla 71,1 milyar dolara çıktı.
SIPRI araştırmacısı Siemon Wezeman, Hindistan’ın, Pakistan ve Çin ile yaşadığı gerilim ve aralarındaki rekabetin, askeri harcamalarının yükselmesinin ana nedenlerinden biri olarak görülebileceğini belirtti.
Çin ve Hindistan'ın yanı sıra 47,6 milyar dolarlık harcamayla Japonya ve 43,9 milyar dolarlık harcamayla Güney Kore, Asya ve Okyanusya'da en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer aldı.
ALMANYA, İLK 15'TE ASKERİ HARCAMALARI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE
SIPRI raporuna göre, Almanya'nın askeri harcamaları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 49,3 milyar dolara yükseldi. Almanya, 2018-2019 döneminde ilk 15 ülke arasında askeri harcamaları en fazla artıran ülke olarak kayıtlara geçti. Sıralamada Almanya iki basamak yükselerek, 50,1 milyar dolarla 6'ncı sırada bulunan Fransa’nın ardından yedinciliği aldı.
Enstitüde araştırmacı Diego Lopes da Silva, Almanya'nın askeri harcamasındaki artışın Rusya'dan gelebilecek tehdit algısıyla kısmen açıklanabileceğini ve bu algının birçok NATO ülkesi tarafından paylaşıldığını ifade etti.
RUSYA DÜNYADA HARCAMA YAPANLAR ARASINDA 4.SIRADA
Rusya, askeri harcamasını 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artırarak 65,1 milyar dolara çıkardı ve en fazla askeri harcama yapan 4. ülke oldu.
Suudi Arabistan’ın askeri harcamaları ise yüzde 16 düşüşle yaklaşık 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.
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