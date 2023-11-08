Kürek takımına yunuslar eşlik etti

İpek, antrenman için çok erken saatlerde uyandıklarını anlattı. Yurt içinde şampiyonalara katıldıklarını dile getiren İpek, Türkiye üçüncülüğü ve beşinciliği derecelerinin bulunduğunu aktardı. Yunusların ziyaretine değinen İpek, "Şanslıysanız sabah misafirleriniz oluyor. Bu sabah 3 yunus, kürek çekerken bize eşlik etti. Çok keyifliydi. Hem gün doğumunu seyretmek hem de yunuslarla beraber suda olmak gerçekten dünyada yaşanamayacak duygulardan biri diye düşünüyorum." ifadesini kullandı. Kulübün kurucusu ve başantrenörü eski milli sporcu Ozan Yelaldı da kulübe sporcuların hobi amacıyla katıldığını ifade etti.