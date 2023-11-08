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        Haberler Yaşam Kürek takımına yunuslar eşlik etti

        Kürek takımına yunuslar eşlik etti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kürek takımının sabahın erken saatlerinde yaptığı antrenmana yunuslar eşlik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:29
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          Yoğun efor isteyen kürek sporu için her gün, gün doğmadan hazırlanıp Güzelyalı Marina'da tekneleriyle suya giren Bursa Kürek Kulübü sporcuları, son antrenmanlarında yunuslarla karşılaştı. Yunuslar, sporcuların etrafında dolaşıp avlanarak, su üzerinde adeta dans etti.

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          "GERÇEKTEN BİR BELGESEL ASLINDA"

          Yunusların çok yakınında antrenman yapan amatör kürek sporcusu Emre İpek, yaşadığı duyguların tarif edilmez olduğunu söyledi. Suyun üzerinde olmanın huzur verdiğini belirten İpek, "Bu iyot kokusu, martıların sesi, yunuslarla beraber kürek çekmek tamamen çok farklı bir duygu. Gerçekten bir belgesel aslında. Çünkü karabataklar önümüzde pike yapıyorlar, ağzında bir balıkla çıkıyorlar. Martılar size eşlik ediyorlar. Çok keyifli bir ortam" diye konuştu.

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          İpek, antrenman için çok erken saatlerde uyandıklarını anlattı. Yurt içinde şampiyonalara katıldıklarını dile getiren İpek, Türkiye üçüncülüğü ve beşinciliği derecelerinin bulunduğunu aktardı. Yunusların ziyaretine değinen İpek, "Şanslıysanız sabah misafirleriniz oluyor. Bu sabah 3 yunus, kürek çekerken bize eşlik etti. Çok keyifliydi. Hem gün doğumunu seyretmek hem de yunuslarla beraber suda olmak gerçekten dünyada yaşanamayacak duygulardan biri diye düşünüyorum." ifadesini kullandı. Kulübün kurucusu ve başantrenörü eski milli sporcu Ozan Yelaldı da kulübe sporcuların hobi amacıyla katıldığını ifade etti.

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          Sporcuların, suyun üstünde olmanın verdiği keyifle bu işi profesyonel olarak yapmaya başladıklarını belirten Yelaldı, "Biraz da suyun üzerinde olmanın meditatif bir kısmı vardır. Bunun yanı sıra da biz burada yunuslarla çok fazla antrenman yapabiliyoruz" diye konuştu.

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