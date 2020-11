Kaplan, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Doğal güzellikleri açısından kelimelerle ifade edilemez. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip. Her mevsim ayrı güzel. Yeşilin her tonu var. Sonbaharda sarıdan kırmızıya kadar tüm renkleri görebilirsiniz" diye konuştu.