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        Haberler Yaşam Küre Dağları'nda sonbaharın renkleri

        Küre Dağları'nda sonbaharın renkleri

        Florası, kanyonları, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Küre Dağları, sonbaharın renklerine büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:09
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          Küre'ye bağlı Ersizlerdere köyünde sonbaharın gelişiyle yeşilden sarı ve kızıl tonlarına dönen doğanın renkleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

        • 2

          Köye gelen doğasever ve fotoğrafçılar, yürüyüş parkurunda sonbaharın renkleri arasında zaman geçiriyor ve fotoğraf çekiyor.

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          Ersizlerdere Kalkınma, Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak Türkiye'nin en güzel sonbahar manzaraları arasında yürüyüş organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

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          Sonbaharda çeşitli etkinlikler için bölgeye gelen doğaseverlerin mutlu şekilde köyden ayrıldığını dile getiren Çağır, "Gelen ziyaretçilerimiz gayet memnun, burada olmaktan mutlu.

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          Onların her adımı sayesinde bölgemizin kalkınmasına ve tanıtımına, eko turizmin gelişmesine katkı sağlanıyor. Her geldiklerinde buradan güzel anılarla ayrılıyorlar" dedi.

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          Çağır, yeni dönemde turizmin çeşitlendirmesi noktasında çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, "Bölgemizde yeni dönemde tabiat parkı içerisinde yapılacak yürüyüş alanları, rekreasyon alanları, cam teras, gözlem kuleleri bir avantaj olacak.

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          Burası bir cazibe merkezine dönüşecek. Dolayısıyla her adım büyük bir önem taşıyor, buraların gelişmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

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