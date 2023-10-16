Küre Dağları'nda sonbaharın renkleri
Florası, kanyonları, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Küre Dağları, sonbaharın renklerine büründü
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Küre'ye bağlı Ersizlerdere köyünde sonbaharın gelişiyle yeşilden sarı ve kızıl tonlarına dönen doğanın renkleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
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Köye gelen doğasever ve fotoğrafçılar, yürüyüş parkurunda sonbaharın renkleri arasında zaman geçiriyor ve fotoğraf çekiyor.
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Ersizlerdere Kalkınma, Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak Türkiye'nin en güzel sonbahar manzaraları arasında yürüyüş organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Sonbaharda çeşitli etkinlikler için bölgeye gelen doğaseverlerin mutlu şekilde köyden ayrıldığını dile getiren Çağır, "Gelen ziyaretçilerimiz gayet memnun, burada olmaktan mutlu.
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Onların her adımı sayesinde bölgemizin kalkınmasına ve tanıtımına, eko turizmin gelişmesine katkı sağlanıyor. Her geldiklerinde buradan güzel anılarla ayrılıyorlar" dedi.
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Çağır, yeni dönemde turizmin çeşitlendirmesi noktasında çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, "Bölgemizde yeni dönemde tabiat parkı içerisinde yapılacak yürüyüş alanları, rekreasyon alanları, cam teras, gözlem kuleleri bir avantaj olacak.
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Burası bir cazibe merkezine dönüşecek. Dolayısıyla her adım büyük bir önem taşıyor, buraların gelişmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.
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