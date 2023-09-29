Küre Dağları'nda aynı daldan 7 ağacın büyüdüğü kayın ağacı bulundu

İlk olarak arkadaşlarımız fotoğrafladılar ve bunu tüm insanlığa göstermek istedik. Bu kayın ağacımız geçmişte yaralanmış, ana gövdesinden kırıldığı için bir daldan 7 yeni ağaç ortaya açıkmış. Kayın ağacı çok güçlü bir ağaç olduğu için çeşitli zararlılar onu hırpalasa da bir şekilde yaşama tutunabiliyor."