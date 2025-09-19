Habertürk
        Haberler Yaşam Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

        Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

        Bartın ve Kastamonu sınırları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yeni bir bitki türü keşfedildi. Yeni endemik türün, 'Paflagonya Belumotu' adıyla literatüre girdiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 15:06 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:06
        Küre Dağları 'endemik' keşif!
        Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen ve 37 bin 753 hektarlık alanıyla dikkat çeken Küre Dağları Milli Parkı'nda yapılan keşif, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu.

        Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bilimsel adı 'Cynanchica paphlagonica' olan 'Paflagonya Belumotu', Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Horma Kanyonu'nda keşfedildi. İsmini, bulunduğu bölgenin antik adı Paflagonya'dan alarak 'Paflagonya Belumotu' olarak literatüre kazandırıldı.

        Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) öncelikli koruma bölgelerinden Karadeniz Nemli Karstik Ormanları'nda yetişir. Kökboyasıgiller familyasından gelen bu bitki; sarı ve gösterişli çiçeklere sahip, narin yapıda, odunsu kökleriyle dikkat çekiyor. Kayalık alanlarda yetişir" denildi.

        #Küre Dağları Milli Parkı
