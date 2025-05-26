Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlar eşsiz manzaralar ortaya çıkardı
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Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, 37 bin 753 hektarlık alanıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'nın bulunduğu milli park, ilkbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.
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Milli parka yeni yapılan zipline ve seyir terası dikkat çekerken; milli park ile yakınında bulunan köyler ve seyir terasının oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
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