Kurduğu çini atölyesi ile çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Çocukluktan bu yana çini işlemeciliğine ilgi duyan Kısa, 3 yıl önce Atakum Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslara giderek bu sanatın inceliklerini öğrendi.
Önce evinin bir köşesinde çini işlemeciliğine başlayan Kısa, ardından eşinin ve üniversiteye giden kızlarının desteğiyle evinin girişindeki kullanılmayan alanı sanat atölyesine çevirerek hayaline kavuştu.
Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve iki kızının desteğiyle üreten, ekonomik kazanç elde eden bir iş kadını olduğunu söyledi.
Evde oturmanın kendisine göre olmadığını, bu nedenle çocukluk hayali olan çiniciliğe başladığını anlatan Kısa, "Geleneksel Türk el sanatlarını seviyorum. Çocukluğumda ve gençliğimde kursa gidemedim. Evlenince çocuklarım oldu. Kızlarım büyüyünce hayalimi gerçekleştirmek istedim. Önce çini işlemeciliği kurslarına gittim, uzun süre eğitim aldım. Bunlarla da yetinmeyip geçmişte yapılan çini sanatlarını araştırdım, inceliklerini öğrendim. Ardından evimde çini işlemeciliğine başladım." dedi.
Başlarda küçük ürünleri işlediğini ancak yaptığı ürünlerin sırlama işleminden sonra fırınlanması gerektiğini dile getiren Kısa, "Eşim, hevesimi görünce evimizin alt katında kullanılmayan alanı atölye haline getirdi. Kızlarımla burayı güzelleştirdik. Eşimin katkılarıyla fırın aldım. Şimdi günlerimi burada geçiriyorum. Burada çini tabak, abajur, kaftan, vazo, şamdan, süs eşyaları gibi ürünler üretiyorum." ifadelerini kullandı.
Kısa, ürünlerinde kullandığı ham maddeyi Kütahya'dan getirdiğini belirterek şöyle devam etti:
"Yaklaşık 350 çeşit ürün yapıyorum. Bunları toptan ve perakende olarak satıyorum. İnsanların yaptığım çinilere ilgi göstermesi beni mutlu ediyor. Hem kendimi mutlu ediyorum hem de aile bütçemize katkı sağlıyorum. Bu işi geliştirmek, bütün ev hanımlarına öğretmek istiyorum. Evde oturmak yerine kadınlarımızın böyle bir işe yönelerek meslek sahibi olmalarına, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak istiyorum."
Çinilerini sosyal medya ve tanıdıkları aracılığıyla Türkiye geneline pazarladığını anlatan Kısa, fiyatının ise ürününe göre 10 lira ile 5 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!