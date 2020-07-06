"KURBANTEP Projesi"yle yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine et dağıtılacak - GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, projenin başlatılması amacıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, proje kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla vekalet yoluyla kesilecek kurbanları kavurmaya dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.Kampanyayla amaçlarının sadece Kurban Bayramı'nda değil, yıl içerisinde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu belirten Gül, dağıtımın yıl boyunca yapılmasının daha faydalı olacağını ifade etti.Türkiye'de kurban organizasyonunu en iyi şekilde yapan kurumlardan birinin, Kızılay olduğunu belirten Vali Gül, şunları kaydetti:"Vatandaşlarımızın bize gelen talepleriyle vekaleten kestirecekleri kurbanlara bir alternatif sunmak istedik. Kızılay bize yardımcı olsun istedik, kestiği kurbanları kavurma şekline getiriyor ve 12 ay ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu projeyi geçen sene de gerçekleştirmiştik. İslami usullere göre kesilerek, kavurma şeklinde bize verildi. Bu sene özelikle pandemi dolayısıyla geçen seneden daha önemli. Kızılay aynı şekilde bize hizmet sağlayacak. Bu kampanya Gaziantep'in kampanyası. İnşallah birlikte iş yapma kültürü diğer projelerde de devam eder. Allah hayır sahiplerinin kurbanlarını makbul etsin."Konuşmaların ardından proje ortaklarının temsilcileriyle imza töreni gerçekleştirildi.
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