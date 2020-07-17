"Kurbanlıklardan koronavirüs bulaşmaz"

Prof. Dr. Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramında alınan önlemlere ek olarak pandemiye ilişkin tedbirlerin de alınması gerektiğini söyledi.Kurbanlık hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmayacağını belirten Arslan, bu konuda bir bilgi kirliliği olduğunu belirterek, şunları ifade etti:"Evcil hayvanlardan zaten koronavirüs bulaşmadığını sık sık tekrarlıyoruz, bilim adamlarının bu yönde görüşü var. Kurbanlıklardan da bulaşmaz, kurbanlık sonuçta, virüs canlı hayvanın üzerinde yaşayabildiği kadar orada yaşar. Yani bir eşyanın üzerinde ne kadar yaşıyorsa gıdanın üzerinde de o kadar yaşayabilir.Dolayısıyla kurbanlıklardan insanlara koronavirüs geçtiğine dair henüz bilimsel hiçbir olgu yok. Bunu net olarak biliyoruz. Ama yine de diğer hastalıklar açısından gerek keserken, gerek taşırken ve eti parçalarken mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Yine şunu söylemek istiyorum eğer öncesinde dikkatli olunursa, zaten kurban eti pişiriliyor, et sonuçta pişirilerek tüketilen bir yiyecek olduğu için bütün bu riskler ortadan kalkıyor."- Kurban satış ve kesim yerlerinde pandemi tedbirlerinin alınması önemliKurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken pandemi tedbirlerinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Arslan, bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı:"Öncelikle kurban satış yerlerinin tek girişi ve çıkışı olmalı. Burada pandemiye özel kuralların uygulanması gerekiyor, artı mutlaka galoş giyilmesi gerekir. Bu yıla kadar yapılan bir uygulama değil ama galoş verilmesinde fayda vardır.Ayrıca bu yine bu güne kadar yapılmadı ama yeni bir uygulamayı başlatmak gerekiyor bize göre. Kurbanı satın alan vatandaşa kurbanını vermeyelim, kulak küpesiyle bir evrak verelim, kurban doğrudan satış yerinden kesim yerine gönderilsin. Böylece başka alanlarda oluşabilecek insan trafiğinin önüne geçmiş oluruz, nispeten daha azaltmış oluruz.Randevunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Randevu ile kesimin 3 güne yayılması önemli. Genellikle vatandaşlarımız ilk günde kesip kurban vazifesini yapmak istiyor, o yüzden büyük bir karmaşa oluşuyor. Eğer bu sene randevu ile yapılırsa, bu hem de online randevu olursa daha iyi olur.Ayrıca gece kesiminin de önünü açmak lazım. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim ama din adamlarının görüşlerine göre bunun önünde bir engel yok. Gece de planlama yapılarak kesim yapılabilir. Bu da belki kesimin oluşturacağı kalabalıkların çok daha önüne geçecektir."Kesim öncesi ve kesim sonrası mutlaka veteriner hekimin hayvanları muayene etmesi gerektiğini anlatan Arslan, kesimden kalan atıkların da sağlam poşetlere konularak belediye yetkililerine verilmesinin önemli olduğunu söyledi.
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