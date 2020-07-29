"Kurbanlıklara eziyet edilmemesi" uyarısı

AA

Ayvaz, Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların kesiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.Kurbanın kelime anlamının yakınlaşmak olduğuna işaret eden Ayvaz, "Keseceğimiz hayvanlarla Cenabı Allah'a daha yakın olacağız. Bu yüzden kurbanlıklarımız bizim için çok farklı bir anlam ifade etmektedir." ifadesini kullandı.Kurbanlıklara eziyet edilmemesi, şefkat ve merhamet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ayvaz, şöyle devam etti:"Yarın mahşer gününde onlar bizimle beraber olacak, Cennet'e girmemize vesile olacaklar. Onları keserken asla eziyet etmeyelim. Çünkü bizim dinimiz şefkat ve merhamet dinidir. Bu şefkat ve merhameti sadece insanlara değil, bütün yaratılmışlara göstermemiz gerekiyor. Kurbanlıklarımızı seveceğiz, okşayacağız, onlara merhamet göstereceğiz. Çünkü biz onlarla Rabb'imize yakınlaşıyoruz. Onlara göstereceğiz sevgi ve merhamet, ibadetteki temel amacımız olmalıdır."Kurban kesimini tecrübeli kişilerin yapması gerektiğinin altını çizen Ayvaz, "Kurbanlıklarımız eziyet çekmemeli. Kurban kesimi çok faziletli bir iş ancak bu işi bilen kişiler yapmalı. Bu konuda hiçbir yeteneği, uzmanlığı olmayan, hayatında hiç hayvan kesmeyen bazı kişiler, 'faziletli' diyerek bu işe girişmemelidir." diye konuştu.- "Sevinçlerimizi üzüntüye dönüştürmeyelim"Ayvaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu bayramda her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bayramlar bir araya gelme, sevinme ve sevindirme zamanları olduğu için daha dikkatli olmalıyız. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymamız gerekiyor, sevinçlerimizi üzüntüye dönüştürmeyelim. Kurban kesim alanlarında belediyemiz ve ilgili birimlerle denetim yapacağız. Vatandaşlarımızın kurbanlarını keserken hijyene ve sağlık kurallarına aşırı derecede riayet etmesi gerekir. Hastalığın bulaşmaması için kalabalık şekilde kurban kesilmemesi lazım. Kurban kesim alanlarına vatandaşlarımızın kesinlikle maskeli gelmesi gerekiyor, sosyal mesafe kuralına uyulmasını rica ediyoruz."