Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kurbanlıklar istanbul'a gelmeye başladı

Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı

Türkiye'nin çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlıklar gece yarısı itibariyle İstanbul'a giriş yaptı.

05.07.2021 - 08:04 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin denetiminde denetimleri yapılan kurbanlıklar önceden hazırlanan kurban pazarlarına yönlendirildi.

     

  • Saatler gece yarısını gösterdiğinde Kurban Bayramı için Anadolu'dan TIR'larla getirilen kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı.  

     

  • İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin koordinasyonunda evraklar ve izin belgeleri incelenen kurbanlıklar, önceden belirlenen kurban pazar alanlarına yönlendirildi.

     

  • "İSTANBUL OLARAK HAZIRIZ"

    Denetimlerle ilgili açıklama yapan Ahmet Yavuz Karaca, "2021 Yılı Kurban Bayramına İstanbul olarak hazırız. Bütün önlemlerimizi aldık. 

  • Hem yol kontrolleri açısından, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Emniyet ve zabıta ekipleriyle beraber yol kontrolleri için gerekli önlemlerimizi aldık. 

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!