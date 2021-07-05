Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı

Bunların da kontrollerini yapıyoruz. Şu ana kadar 7 Gün 24 Saat esasına göre Trakya'ya geçişle ilgili kontrolleri yapıyoruz. 11 Haziran itibariyle de yoğunlaştırdık. Şu ana kadar 60 civarında kaçak giriş yapmaya çalışan TIR yakalandı.