05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentte, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramı'na hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor.
Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını görücüye çıkarıyor.
Pazarda küçükbaşlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama ağırlıkları 500 kilogram olan büyükbaşlar ise yaklaşık 8 bin liradan satışa sunuluyor.
Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvanların yavaş yavaş pazara inmeye başladığını söyledi.
Alıcı ve satıcıların pazarlık işine yöneldiğini belirten Çiftçi, hayvan fiyatlarının makul seviyelerde seyrettiğini vurguladı.
Fiyatların geçen yılla aynı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Hem doğu hem batı illeri için Şanlıurfa pazarındaki fiyatlar belirleyici güce sahip. Çünkü Türkiye'nin en fazla hayvan varlığına sahip olan pazarlarından biriyiz. Geçen seneye nazaran fiyatlarda ciddi bir değişim görülmüyor. Şu an küçükbaş 700 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hayvanın yaşına, etine, cinsiyetine göre bu rakamlar değişiyor. Hayvan varlığımız geçen yıllara göre biraz daha fazla. Şanlıurfa'da fiyatlar serbest piyasa kuralına göre belirleniyor. " diye konuştu.
KİLO İLE DEĞİL PAZARLIKLA ALIN ÖNERİSİ
Çiftçi, vatandaşların kurbanlıkları görerek, pazarlık usulüyle almasından yana olduklarını söyledi.
Kurbanlık hayvanların canlı olarak tartılıp alınmasını doğru bulmadıklarını anlatan Çiftçi, "Biz pazar olarak, kesinlikle canlı fiyata razı değiliz. Ayak üstü pazarlık yapılarak alınmasını doğru buluyoruz. Pazarlık hem sünnettir hem de bu tür bir alışveriş hem satan hem de alan için avantajlıdır. Vatandaşımız yılda bir kez kurban alıyor, onda da kendi rızasıyla karşılıklı satıcıyla anlaşarak alması lazım. Yoksa kasaptan normal et alır gibi kurban alıp kesmesi hem pazar için hem de dini açıdan çok uygun olmadığı kanısındayız." şeklinde konuştu.
Besicilerden Mahmut Karakuş da özenle yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı için adeta vitrine çıkardıklarını söyledi.
Pazardaki fiyatların şu an uygun seyrettiğini belirten Karakuş, "Şu an pazardaki toklu fiyatları kilosuna göre 18-20 lira arasında değişiyor. Koyunun kilosu ise 16-18 lira arasında gidiyor. Hayvanları besliyor, emek veriyoruz. Sene de bir kesilen kurbanın pazarlar dolaşılarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yapılan alışverişte kimse mağdur olmaz." dedi.
Vatandaşlardan Ahmet Demir de Kurban Bayramı'nda koç kesmeyi planladığını belirterek, pazarda fiyat araştırması yaptığını söyledi.
Kurbanını bayrama 10 gün kala almayı planladığını anlatan Demir, "Gelip bakıp, fiyatları yokluyoruz. Henüz çok fazla hayvan alan yok. Herkes bütçesine göre nasıl bir hayvan alabileceğinin hesabını yapmaya başladı. Fiyatlar iyi, geçen yıla göre hemen hemen aynı. Bu da kurban kesmek isteyenler için önemli bir fırsat." diye konuştu.
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