Kurbanlık "Trakya Kıvırcığı" İstanbul pazarında tercih ediliyor

Kırklareli'nde kurban pazarlarına gitmeden önce temizlikleri yapılan ve yünleri kırkılan hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan kontrollerin ardından sevk ediliyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiricileri Şube Müdürü Onur Karadağ, AA muhabirine, Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkiyatının devam ettiğini söyledi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvanın sevk edildiğini ifade eden Karadağ, geçen yıla göre sevk sayısında az bir miktarda artış olduğunu vurguladı.
Özellikle Trakya Kıvırcığı cinsinin, İstanbul pazarında ilgi gördüğünü anlatan Karadağ, "Trakya Kıvırcığı çok lezzetli. Istranca ormanlarının eteklerinde temiz havada yetiştirilen kurbanlıklar, İstanbul'da tercih ediyor. Sayılar açıkçası beklediğimiz rakamların üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.
Besicilerin de talepten memnun olduklarını dile getiren Karadağ, bayram gününe kadar sevk işlemlerinin devam edeceğini kaydetti.
- Anadolu Yakası'na gidecek kurbanlıklar geri dönemeyecek
Karadağ, Trakya'nın şap hastalığından ari olması nedeniyle İstanbul'un Anadolu Yakası'na gidecek kurbanlıkların geri dönemeyeceğini belirtti.
Avrupa Yakası'na giden hayvanların ise veteriner raporuna göre dönebileceklerini ifade eden Karadağ, "Anadolu Yakası'na giden kurbanlıkların dönmesi mümkün değil. Çünkü Trakya arilik statüsüne sahip. Bu nedenle de kurbanlıkların geri gelmesi söz konusu değil. Bu konu gerçekten çok önemli." dedi.
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