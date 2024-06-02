Kurbanlık fiyatları 2024: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken kurbanlık fiyat listesi gündemdeki yerini koruyor. 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktalarında hazırlıklar devam ederken kurbanlık fiyatları da belli oldu. Bu kapsamda kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...
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Kurbanlık fiyatları 2024 araştırılıyor. Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. İşte 2024 koç, koyun, dana, kurbanlık fiyat listesi hakkında güncel bilgiler...
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2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal kurban pazarlarındaki faaliyetleri ve Türkiye’de bu yılki kurbanlık hayvan durumunu değerlendirdi. Günal, "Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye’de yeteri kadar kurbanlık var. Kimse kapılmasın, yani yeteri kadar hayvanımız var. Küçükbaşlar şu anda gelmedi, havanın sıcaklığından dolayı. Küçükbaşlar da kurbana 1 hafta kala aşağı yukarı giriş yapacaklar. Ama büyükbaşların yüzde 30’u girdi, yüzde 70’i bu hafta içinde tamamen dolar. Burada kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor. Tabi bu hayvanın ağırlığına göre gidiyor. Hayvanlardan 3 kişilik olan var 5 kişilik olan var 7 kişilik olan var" dedi.
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"TELEFONLA SİSTEME GİRDİĞİ ZAMAN HAYVAN HAKKINDA HER ŞEYİ GÖRÜR"
Kurbanlık almak isteyenlere bazı hatırlatmalarda bulunan Günal, "Kurban alırken halkımız ilk önce gözüne, rengine, hayvanın duruşuna, kulağı kesik olmaması, boynuzu kırık olmaması, daha canlı daha parlak olması, 2 yaş dediğimiz 24 ayı doldurması lazım. Böylece hayvan kurban vasfını taşımış olur. Etçi ırklardan fiyatı bu yüzden farklı olur. Bir de hayvan alırken vatandaşlarımız şunlara çok dikkat etmeli. Pasaportu, 2 yaş dediğimiz, TR dediğimiz kulağında Tarım Bakanlığı’nın web sitesi vardır. Bu siteye girdiğimizde bu hayvanın annesi, babası, doğum yeri, nereden geliyor bunları telefonla sisteme girdiği zaman zaten görür." diye konuştu.
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"KIZILELMA, 1 TON 650 KİLO İLE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK"
Kurban pazarlarında her yıl yapılan en güzel hayvan yarışmasını kazanmak için bu yıl aday olan hayvan hakkında da bilgi veren Veysel Günal, "Bu sene de güzel bir danamız var. Onun ismini de sizlerin huzurunda ‘Kızılelma’ koyuyoruz. Kızılelma, 1 ton 650 kilo ile inşallah görücüye çıkacak. Fiyatı da 650 bin lira inşallah Kızılelma’mız Türkiye’nin lensi olacak. Türkiye’nin bir Kızılelma’sı, yarışmaya da podyuma da yakışan bir kızıl elma olacak" dedi.
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"1-2 GÜNE KALMAZ İĞNE ATSAN BURADA YERE DÜŞMEZ"
Kurbanlık almak için hayvan pazarına gelen Muhittin Akıncı, “Ortam normal şu an sakin ama fiyatlar yüksek. Yani alıcı bakımından da satıcı bakımından da fiyatlar yüksek. Biz ortak kesiyoruz, 2 kişi. Baktık 150, 150, 180’e kadar çıkıyor. Daha almadım bakıyorum. Çadırların hepsini gezeceğiz, başka yerlere de gideriz. Fiyat nerede uygunsa oradan kısmet olursa alacağız" dedi.
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ADANA'DA KURBANLIK KOYUN VE KEÇİ FİYATI AÇIKLANDI
Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş kurbanlıkların belirlenmesi için toplantı yapıldı. Toplantının ardından koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı. Büyükbaş fiyatları ve kesim ücretlerinin ise ilerleyen günlerde Adana Kasaplar Odası tarafından açıklanacağı öğrenildi.
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