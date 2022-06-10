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Kurbanlık fiyatları ne kadar ve kaç TL? 2022 Küçükbaş, büyükbaş kurban fiyatları (İstabul, İzmir, Ankara)

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Küçükbaş, büyükbaş kurban fiyatları

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olanlar "Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı bu sene bilindiği gibi 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek. Kurban fiyatları her şehirde farklılık gösterirken küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 kurbanlık fiyatları...

10.06.2022 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken kurban kesecek olanlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 Küçükbaş, büyükbaş  kurban fiyatları...

  • İL İL KURBAN FİYATLARI

    İstanbul Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.700 TL – 5.000 TL

    Büyükbaş: 35.000 TL – 55.000 TL

  • Ankara Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.700 TL – 3.900 TL

    Büyükbaş: 32.000 TL – 50.000 TL

    İzmir Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.800 TL – 3.500 TL

    Büyükbaş: 32.000 TL – 53.000 TL

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