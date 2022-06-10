Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken kurban kesecek olanlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Peki Kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 Küçükbaş, büyükbaş kurban fiyatları...