Kurbanlık fiyatları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Yurt genelindeki binlerce kişiyi de yakından ilgilendiren konuya ilişkin vatandaşlar; başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il kurbanlık fiyatları ne kadar ve kaç lira aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.