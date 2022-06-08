Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 2022 kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar gerek küçükbaş gerek büyükbaş kurbanlık fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte 2022 kurbanlık fiyatları ile ilgili ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.