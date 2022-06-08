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Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurbanlık fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları 2022

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı. Tüm dünyada ve ülkemizde heyecanla beklenen Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak araştırılanlar arasında kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu bulunuyor. İşte büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2022 kurbanlık fiyatları...

08.06.2022 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 2022 kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar gerek küçükbaş gerek büyükbaş kurbanlık fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte 2022 kurbanlık fiyatları ile ilgili ayrıntılar...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. 

  • KURBAN KESİM BEDELİ 2022 NE KADAR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

  • İŞTE İL İL KURBANLIK FİYATLARI

    Ankara Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

  • İstanbul Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

    Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

    İzmir Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

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