İslam aleminde gözler artık Kurban Bayramı'na çevrilmiş durumda. Merakla beklenen ve artık çok kısa bir süre kalan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. Peki, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.