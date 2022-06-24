KURBANLIK FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Osman Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirterek, “Diğer mamullere yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 1-1,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır” diye konuştu.