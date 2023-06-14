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KURBANLIK FİYATLARI 2023: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2023 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatlarını sorgulamaya başladı. Bayrama sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı. İşte, 2023 canlı kurbanlık koç, dana ve koyun kilogram fiyatları...

Giriş: 14.06.2023 - 06:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / İHA

  • İslam dünyası, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Senenin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu sene 28 Haziran - 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar da alıcılarıyla buluşmaya başladı. Bizler de sizler için kurbanlık fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık dana, koç, koyun fiyatları...

  • 2023 KURBANLIK FİYATLARI

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

  • KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 

    TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı’nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğu bilgisini veren Çelik, geçen yıl birçok olumsuzluğa rağmen 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, bu bayram da vatandaşların daha çok küçükbaş hayvana yöneleceklerini öngördüğünü söyledi. Çelik, küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

  • KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

    “Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. 

  • Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır.”

  • VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR? 

    Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.

  • Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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